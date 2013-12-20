Sevgili Ey ziyaretçi,

Bu site öteki-siz şiir "derdi"nin 2001-2006 yılları arasında yayımlanmış sayılarının arşiv sitesidir. Bu haliyle Öteki-siz'in yayımlanmasına 2006 yılında son verilmiştir. 2012 yılından itibaren ve 2013'te farklı ekipler, farklı konseptlerle dergiyi yeniden çıkarmaya başlamıştır. Bu sitenin bekçisinin ve sitenin her bir karışının bu yeni oluşumla hiçbir ilgisi yoktur.

O yüzden, arşiv okuru değilsen, şiir ya da yazı göndermek istiyorsan yanlış adrestesin, yeni adresi internette aramaya devam et.

Derya Önder