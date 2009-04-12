SUNU

Uzun denilebilecek bir aradan sonra öteki-siz’in bir sayısını daha tamamlamak bize iyi geldi. Üstelik sonbaharla geldi. Daha önce duyurusunu yapmıştık bu sayımızın: Ülke Edebiyatları 2: Kıbrıs Edebiyatı. Konuk editörümüz de Neşe Yaşın.

Kıbrıs netameli bir konu.

Her gün farklı bir sıcak gelişmeye tanık olduğumuz şu günlerde biz yine hep unutulan, geriye itilen bir yerinden tutmak istedik Kıbrıs’ın. Edebiyatından, daha çok şiirinden. Çünkü başka bir örneğine az rastlanırcasına Kıbrıs Edebiyatı için çaldığımız bütün kapıları neredeyse hep şiir açtı. Bu sadece Kıbrıslıtürk edebiyatçılar için değil Kıbrıslırum edebiyatçılar için de böyleydi. Edebiyatımızda daha önce, Sanat Emeği, Sombahar gibi dergiler sayfalarında Kıbrıs’a yer verdiler. Fakat şöyle garip bir tesadüfe rastladık ki yıllar önce poetik’us dergisi bir Kıbrıs Özel Sayısı yapmaya hazırlanmış ve bu sayının hazırlık döneminde dergi kapanmıştı. Benzer şekilde Kıbrıs dosyası Sombahar dergisinin de son sayısı olmuştu. Biraz da tesadüfler zincirinin halkası olmak istemeyerek hazırlandık bu sayıya…

Konuk editörümüz Neşe Yaşın’ın Kıbrıs’ta yaşamasının avantajlarından yararlandık ve Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum şairlerle bağlantı kurduk. Onları biraz rahatsız etmek, huzursuzluklarına farklı bir “huzursuzluk” da biz katmak istedik bu dosya aracılığıyla. Kıbrıslı şairlerin ortak atölyelerde birlikte yaptığı, yayımlanmamış çevirilerin yanı sıra pek çok yeni çeviri yapıldı dosya için. Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum şairlerle yaz aylarında İstanbul’da bir yuvarlak masa söyleşisi gerçekleştirildi. Ve Çağdaş Kıbrıs Şiiri olarak adlandırabileceğimiz son elli yıl şiirine ağırlık verildi.

Dosyada yer alan Kıbrıslırum şairlere ait yazı ve şiirlerin çevirileri için başta Neşe Yaşın ve Volkan Hacıoğlu olmak üzere Faize Özdemirciler, Jenan Selçuk, Gür Genç, Volkan Hacıoğlu ve Aysun Özgün’e de teşekkür ediyoruz.

Öteki-siz’in çıktığı şu günlerde biz Kıbrıslı şairlerimizi ağırlamak için hazırlanıyor olacağız. Çünkü 24. İstanbul Fuarında aramızda olacaklar. Şiirlerini okuyacaklar ve söyleşecekler.

Yine bu sayıda bir önceki dosya konumuz olan “Okur-Yazar-Poetika” ile ilgili bazı yazılara rastlayacaksınız. Bu dosya için sonsuz bir özveriyle emek harcayan, bizimle beraber çalışan Ali Yıldız’a gecikmiş teşekkürlerimizi de iletmiş olalım.

Yeni sayımızda buluşmak üzereİyi okumalar diliyoruz…