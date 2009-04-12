1980… yazko edebiyat, milliyet sanat… 1981… yönelişler, yazko çeviri… 1982… sanat koop ortaklaşa… 1983… sözcükler, körfez, üççiçek… 1984… imge/ayrım, yeryüzü konukları, bireşim, tanım, uçurum, poetika, nisan… 1985… adam sanat, dün ve bugün çeviri… 1986… karşı, şiir atı, kıyı, parantez, gerçek sanat, üçnokta… 1987… gergedan, edebiyat dostları, defter, metis çeviri… 1988… yazıt, sokak, argos… 1989… kavram, ayrım şiir… 1990… biçem, yanıt, tavır, sombahar, iblis, insancıl… 1991… layka, yazılı günler, bürde, düşler, patika, evrensel kültür, yeni insan… 1992… öyküşiir, yakın, edebiyat ve eleştiri, eşik, dil izi, teos, eski’z… 1993… aykırı sanat, atika, şairin atölyesi, yeni biçem, a’raf, onuncu gezegen… 1994… şiir-lik, hergele, kunduz düşleri, gerçek sanat, dördüncü yeni, insan… 1995…göçebe, berfin bahar, minerva, uğraş, menos, arkabahçe, dize, morca, evire çevire… 1996…şiir ülkesi, şiir oku, mum, eleştirel vurgu, kavramkarmaşa, pencere, sanat eylemi, hazan, poetikus… 1997…hece, mozaik, selis, sokak şarkıları, çalı, ütopiya, dört mevsim, ludingirra, düşlem, fayton, adı yok, başka, kaşgar, düş ve düşünce… 1998… amida, haliç, hastaeşekler, lodos, kül, budala, rüzgâr, düşe yaza, yeni aşk, güney, elitsanat… 1999… uç, ün!em, ardıçkuşu, e, sızlık, mizan, çorba, est&non… 2000…atlılar, akatalpa, şiir odası, mecaz, şiirliçıkın, edebiyat gündemi, uzak, ay vakti, hazan, ağır ol bay düzyazı, amik, ütopya, le poéte travaille… 2001… öteki-siz, yom sanat, düşlük, gediz, adana edebiyat/a edebiyat, eski, s’imge, yenibinyıl şiir, nikbinlik, yansıma… 2002… karalama seçki, kum, melez, üç nokta, kuzey yıldızı, lül, wesvese, yeni tamara, huruç, ispinoz, kimseSiz, son kişot… 2003… aralık, hakiki son kişot, yaratı, sunak, yasak meyve, düşe yazma, baykuş şiir, kökler, imlasız, şiiri özlüyorum, imgelem çocukları, yarabandı, hayal, edebiyat atölyesi, ünlem, heves, felsefece… 2004

1980-2003 tarihleri arasında çıkmış 169 derginin ilk sayıları, değerlendirmeler ve genel yazılarıylaçıktı öteki-siz’in bu sayısı. Yani tam anlamıyla bir ortak sayı denilebilir. Bütün editörlere, şair ve yazarlara teşekkür ederiz.

Oldukça geniş bir pencereydi araladığımız. Hummalı bir çalışma oldu bizim için. Bu arada bol bol dergi tozu yuttuk, sararmış sayfalara dokunduk. Pek çok yazı, şiir, söyleşi, inceleme ve değerlendirmeler okuduk o yıllara dair.

Ancak her şeye rağmen ulaşamadığımız, ulaşsak da –sanırız yoğunlukları nedeni ile- nezaketen de olsa cevap alamadığımız dergiler oldu. Bunların bir kısmı bizi gerçekten şaşırtmadı. İstedik ki, zaten bildiğimizi bir kez daha teyit edelim… Nasılsa, yol geniş ve uzun…

Yine bu çalışmalar sırasında aldığımız kararlardan birisi, dergi olarak başlattığımız bu çalışmayı, ulaşamadığımız dergileri de içine alarak önümüzdeki yıl için kitaplaştırmak. Çünkü biz burada ancak dergilerin ilk sayıları ve varsa sunularını alabildik, değerlendirmeler ve inceleme yazıları dışında. Ancak ilk sayısında sunusu olmayan ya da bunu diğer sayılarına da yayarak yapan dergiler var. Pek çok derginin ara sayılarında 80 sonrasına dair, daha o zamanlarda bazı çalışmalar yapmış. Bunların arasından seçmeler yaparak (deneme-inceleme-söyleşi-soruşturma vb.), belki bir anlamda “dergiler seçkisi” de diyebileceğimiz bir kitap/proje. Bu nedenle, bugüne dek bize yardımcı olan şair ve yazarlarımızdan, sizlerden hâlâ destek bekliyoruz. Gerek unutulmuş dergiler, gerek benzeri konularda…

Öteki-siz’in son sayfalarında, arşivimizde yer alan ya da değişik kaynaklardan bilgisine ulaştığımız tüm dergilerin alfabetik bir listesini verdik. Ancak böylelikle çerçevenin genişliği ortaya konulabiliyor ve elbette biz varlığıyla bu sürecin parçası olan tüm dergileri az da olsa anmak istiyoruz.

Sunuların yazımında, bir takım yazım yanlışlıkları ve özel kullanımlar için orijinallerine sadık kalmaya çalıştık. Ayrıca yararlandığımız veya taradığımız kaynakların listesini de dergilerin alfabetik listesine ek olarak veriyoruz.

Bir sonraki sayımız mart 2004 tarihinde Sn. Haşim Hüsrevşahi’nin konuk editörlüğüyle ÜLKE EDEBİYATLARI 1: İRAN EDEBİYATI olarak belirlendi. Bu sayının çalışmalarına da başlandı. 20 Şubat 2004 tarihine kadar bize çalışmalarınızı iletebilirsiniz.

Artık susma zamanı… 23 yıl geriden başlayarak bugüne yeniden gelmek için… <