öteki-siz kültür, sanat ve şiir ‘derdi’

okur - yazar - poetika

yıl: 4 - sayı: 2004/3

yazılarıyla:

aydın balyer - okuma nedir? okur kimdir

kerem ünüvar - devrimin merkezinden okumanın kıyısına

emre erbatur - kitap ve kurt

emre kutlay - bakmak mı? okumak mı?

ayşem seval demiriz - shakespeare okumaları

umut ardıl - iç kapağa hükmeden sanat: ex libris

halim şafak - okur ve yazarın pornografikleşen dünyası

mehmet karasu - edebiyat okurunu bekliyor

sakine hayırlı - tüketim kültürü ve hızlı okuma kursları

hüseyin tahir - ilkokuma/ilkokur

seher özbay - ‘insan olmak’ ne

uğur akpur - öğrenilmiş çaresizliğimiz

bahar yiğitbaş akça - arakne (d)okuyor

yunus emre aydın - bibliyoterapi ya da ilaç yerine kitap

çiğdem kurt - okur olarak çevirmen

lütfi bayer - sahaflık üzerine

a. attila güven - hijyen adamlar; korsan kitaplar

şeref özsoy - korsan kitabın iyisi

ilker cırık - tavşanın tüyleri arasında

l. kalyujnaya/çeviri - benim ‘mülteci’ yüzüm: maksim gorki

ayşe özkan - çeviri ve çevirilebilirlik

seyhan özmenek - yaratıcı ve eleştirel düşünce

sezai sarıoğu - şiirin kalbini kırma pratiği.

tanju sarı - poetikanın evrensel iddiası

ihsan tevfik - poetika şair okur düzleminde.

a. galip - politikanın arka bahçesi.

vedat kamer - şiirin metafiziğine önhazırlık

hakan arslanbenzer - röportaj kuşağı

baki ayhan t. - manifesto yazarı olarak şair.

yılmaz arslan - içi boşalmış insan ya da.

mustafa fırat - ismet özel’in “mataramda tuzlu su”.

şeref bilsel - tanpınar’ın poetikasına giriş

asuman susam - bisikletli kızın arkadaşları.

söyleşi: vecdi çıracıoğlu - zafer yalçınpınar

umut çetin - kitap tanıtım: iz ve kaçak

umut çetin - kitap tanıtım: üç ayın kırk ayini

zafer yalçınpınar - alper çeker dedi ki

gökçe polatoğlu - herpes

c. hakkı zariç - öztürk uğraş’a mektup

emirali yağan - “tek mülk hiçliktir”

1. türkiye-iran edebiyat günleri

öteki-siz kitaplığı

şiirleriyle:

oğuz özdem, metin fındıkçı, doğan ergül, lâle müldür, binali duman, adnan gül, özge dirik, bâki ayhan t., halil cem aydemir, selahattin yolgiden, sabahattin umutlu, şükrü sever, serkan ışın, sadık yaşar, hasan güneş, suna, tezer cem, ali aydemir, atılgan alper aslan, cengiz kılçer, f. m. kamboz, george messo / çeviri, cafer keklikçi, mazhar kara, efe duyan, carl sandburg / çeviri: nice damar, bayram balcı, m. met altun, fergun özelli, yılmaz arslan, salih aydemir, a. uğur olgar, mesut aşkın, hakan işcen, zabi hamis / çeviri, zeynep arkan, vedat kamer, muzaffer demir, c. hakkı zariç, ismail cem doğru, i. deniz aslan, derya önder