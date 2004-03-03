öteki-siz kültür, sanat ve şiir ‘derdi’
okur - yazar - poetika
yıl: 4 - sayı: 2004/3
yazılarıyla:
aydın balyer - okuma nedir? okur kimdir
kerem ünüvar - devrimin merkezinden okumanın kıyısına
emre erbatur - kitap ve kurt
emre kutlay - bakmak mı? okumak mı?
ayşem seval demiriz - shakespeare okumaları
umut ardıl - iç kapağa hükmeden sanat: ex libris
halim şafak - okur ve yazarın pornografikleşen dünyası
mehmet karasu - edebiyat okurunu bekliyor
sakine hayırlı - tüketim kültürü ve hızlı okuma kursları
hüseyin tahir - ilkokuma/ilkokur
seher özbay - ‘insan olmak’ ne
uğur akpur - öğrenilmiş çaresizliğimiz
bahar yiğitbaş akça - arakne (d)okuyor
yunus emre aydın - bibliyoterapi ya da ilaç yerine kitap
çiğdem kurt - okur olarak çevirmen
lütfi bayer - sahaflık üzerine
a. attila güven - hijyen adamlar; korsan kitaplar
şeref özsoy - korsan kitabın iyisi
ilker cırık - tavşanın tüyleri arasında
l. kalyujnaya/çeviri - benim ‘mülteci’ yüzüm: maksim gorki
ayşe özkan - çeviri ve çevirilebilirlik
seyhan özmenek - yaratıcı ve eleştirel düşünce
sezai sarıoğu - şiirin kalbini kırma pratiği.
tanju sarı - poetikanın evrensel iddiası
ihsan tevfik - poetika şair okur düzleminde.
a. galip - politikanın arka bahçesi.
vedat kamer - şiirin metafiziğine önhazırlık
hakan arslanbenzer - röportaj kuşağı
baki ayhan t. - manifesto yazarı olarak şair.
yılmaz arslan - içi boşalmış insan ya da.
mustafa fırat - ismet özel’in “mataramda tuzlu su”.
şeref bilsel - tanpınar’ın poetikasına giriş
asuman susam - bisikletli kızın arkadaşları.
söyleşi: vecdi çıracıoğlu - zafer yalçınpınar
umut çetin - kitap tanıtım: iz ve kaçak
umut çetin - kitap tanıtım: üç ayın kırk ayini
zafer yalçınpınar - alper çeker dedi ki
gökçe polatoğlu - herpes
c. hakkı zariç - öztürk uğraş’a mektup
emirali yağan - “tek mülk hiçliktir”
1. türkiye-iran edebiyat günleri
öteki-siz kitaplığı
şiirleriyle:
oğuz özdem, metin fındıkçı, doğan ergül, lâle müldür, binali duman, adnan gül, özge dirik, bâki ayhan t., halil cem aydemir, selahattin yolgiden, sabahattin umutlu, şükrü sever, serkan ışın, sadık yaşar, hasan güneş, suna, tezer cem, ali aydemir, atılgan alper aslan, cengiz kılçer, f. m. kamboz, george messo / çeviri, cafer keklikçi, mazhar kara, efe duyan, carl sandburg / çeviri: nice damar, bayram balcı, m. met altun, fergun özelli, yılmaz arslan, salih aydemir, a. uğur olgar, mesut aşkın, hakan işcen, zabi hamis / çeviri, zeynep arkan, vedat kamer, muzaffer demir, c. hakkı zariç, ismail cem doğru, i. deniz aslan, derya önder