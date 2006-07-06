Hüsamettin Çetinkaya, Asuman Susam, Halim Şafak, Ömer Serdar, İsmail Cem Doğru, Sabahattin Umutlu, Virgil Suarez, Müslüm Kabadayı, Hikmet Temel Akarsu, Emre Erbatur öteki-siz’de yazılarıyla yer alırken ödüller konusunda görüş bildiren şairlerimiz şunlar:

Abdulkadir Budak, Adil Okay, Adnangül, A. Galip, Ahmet Özer, Alper Akdeniz, Alper Gencer, Alphan Akgül, Arslan Bayır, Attila Aşut, A. Uğur Olgar, Aydanur Saraç, Ayten Çolakoğlu, Bâki Ayhan T, Bedriye Korkankorkmaz, Betül Dünder, Betül Tarıman, Bülent Güldal, Burhan Gündoğan, Cafer Keklikçi, Cem Uzungüneş, Cengiz Şenol, Cenk Gündoğdu, Çiğdem Sezer, M. Demirel Babacanoğlu, Emel Güz, Emrah Altınok, Halide Yıldırım, Hamdi Özyurt, H. İhsan Sönmez, Hilmi Haşal, Hüseyin Köse, İbrahim Baştuğ, İsmail Cem Doğru, Kemal Gündüzalp, Kemal Özer, Mehmet Şah Erincik, Metin Güven, Metin Kaygalak, Metin Göz, Mehmet Altun, Mehmet Can Doğan, Metin Cengiz, Mustafa Fırat, Nesrin K. Kiraz, Nurduran Duman, Oktay Taftalı, Onur Caymaz, Osman Hakan A., Özcan Erdoğan, Özlem Tezcan Dertsiz, Özgen Seçkin, Selma Ağabeyoğlu, Seyhan Erözçelik, Seyyidhan Kömürcü, Sinan Oruçoğlu, Şeref Bilsel, Şükrü Erbaş, Tamer Öncül, Tekin Gönenç, Tezer Cem, Veysel Çolak, Volkan Hacıoğlu, Yılmaz Arslan.

Dergide ayrıca öteki-siz’in ödüllerle ilgili sorularına yanıt veren bazı ödül kurumlarının yanıtları ile şiir ödülleri/yarışmalarının, ödül alan şairlerimizin listeleri ile Öztürk Uğraş, Cenk Koyuncu, Özge Dirik, Metin Cengiz, Hilmi Haşal, Tuğrul Asi Balkar, Metin Fındıkçı, Suna Aras, Hakkı Engin Giderer, Zeynep Uzunbay, Cengiz Şenol, Asuman Susam, Yavuz Özdem, Mazhar Kara, A. Galip, Yılmaz Arslan, Ahmet Çakmak, Ali Aydemir, Berna Olgaç, Cahit Ökmen, Doğan Ergül, İsmail Cem Doğru, İbrahim Topaz, Kemal Gündüzalp, Ahmet Can Akyol, Volkan Hacıoğlu, Mesut Aşkın, Cafer Keklikçi, Mehmet Altun, Hamza Ümit Kadıoğlu, Salih Aydemir, S. Aylin Antmen, Aslı Köprüceli, C. Hakkı Zariç, Derya Önder, Jean Pierre Crespel, Mona Daher ve Nahide Kebiri’den şiirlere de yer verildi.

İyi okumalar diliyoruz.